Определение термина "Реинвестиции"

Реинвестиции

дополнительные вложения средств, полученных в форме доходов от инвестиционных операций. Направления реинвестиционной деятельности те же, что и инвестиций. Различают финансовые (сферой приложения которых, как правило, являются ценные бумаги) и реальные Р., вложения в основной и оборотный капитал предприятий, в науку и т.д.