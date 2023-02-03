Определение термина "Рейтинг кредитоспособности банка"

Рейтинг кредитоспособности банка

специальный показатель способности банка выдавать кредиты «коротких» и «длинных» денег с учетом величины процентной ставки, направлений кредита, особенностей, оговорок и условий ссуды; корректируется и обновляется в оперативном режиме по мере поступления информации от банков с учетом накопленного опыта.