Определение термина "Рентабельность"

Рентабельность

экономический показатель эффективности бизнеса. Позволяет оценить отношение прибыли к ресурсам, вложенным ради её получения. Проще говоря, это оценка прибыльности компании, которая показывает сколько чистой прибыли приносит бизнес. Например, ИП вкладывает деньги в развитие кондитерской. Оценка рентабельности через год показывает, что бизнес постоянно требует вложений, но при этом приносит минимум прибыли. Он нерентабелен, поэтому у ИП есть основания задуматься о смене формата и местоположения или о закрытии бизнеса.