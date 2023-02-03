Определение термина "Реприватизация"

Реприватизация

возврат в частную собственность ранее выкупленных или национализированных (конфискованных) предприятий, земельных участков, банков) акций ценных бумаг и т.д., обратный переход к приватизированной собственности, т.е. возврат в частную собственность той государственной собственности, которая возникла в результате национализации.