Определение термина "Рестрикция (лат. restrict — ограничение)"

1) проводимое монополиями ограничение производства, продажи и экспорта некоторых товаров с целью искусственного поддержания на них высоких цен; 2) ограничение банками, государством размеров кредита в целях предотвращения утечки золотых запасов за границу, избежания краха банка и т.д. Обычно такое ограничение приводит к общему ограничению кредитов, предоставляемых предприятиям, фирмам, снижению капиталовложений, вызывающему снижение производства, снижение темпов экономического роста.

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