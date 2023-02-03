Определение термина "Ревальвация"

Ревальвация

1) повышение золотого содержания национальной валюты или курса национальной или международной валютно-денежной единицы по отношению к валютам других стран, международным валютно-денежным единицам. Создает для производящей ее страны возможность дешевле приобретать иностранную валюту, что совпадает с интересами импортеров товаров и экспортеров капиталов. Представляет один из методов стабилизации внутреннего денежного обращения после преодоления инфляции; 2) переоценка кассовой наличности; означает уточнение выраженной в национальной валюте общей суммы золота и валюты, числящихся на балансе центрального банка; 3) переоценка баланса, в частности его основного капитала и резервов, с тем, чтобы учесть эффект обесценения денег. Позволяет оценить имущество, составляющее актив фирмы.