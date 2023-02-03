Определение термина "Реверсивный факторинг"

Реверсивный факторинг

это финансовая услуга, которую при договоре с фактором получает не продавец, а его клиент. Как и в традиционном факторинге, деньги направляются поставщику, но компенсировать эту сумму фактору будет покупатель. Получить деньги по реверсивному факторингу можно в Точке.