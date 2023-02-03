Определение термина "Риск случайной гибели имущества"

Риск случайной гибели имущества

направление страхования от неблагоприятных последствий, от случайной гибели или случайной порчи вещи (имущества). Под случайной гибелью вещи понимается ее утрата, порча, повреждение в результате обстоятельств, не связанных с виной владельца вещи, либо вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.