Определение термина "Ролл-овер-кредит"

Ролл-овер-кредит

разновидность средне- и долгосрочного кредита, предоставляемого по плавающим процентным ставкам на национальных и международных рынках ссудных капиталов. Особенность его заключается в том, что при согласованном между участниками кредитного соглашения общем сроке кредита его использование делится на временные отрезки (обычно 3 или 6 месяцев), для каждого из которых процентная ставка, в отличие от кредитов по фиксированной ставке, устанавливается вновь, исходя из конъюнктуры рынка краткосрочных капиталов.