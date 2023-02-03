Определение термина "Руководители"

Руководители

категория работников, занимающих должности руководителей предприятий и их структурных подразделений. К Р., в частности, относятся: директора (генеральные директора), начальники, управляющие, главный научный сотрудник, главный редактор; государственные инспекторы. К категории Р. относятся также заместители по названным выше должностям.

заведующие, председатели, командиры, комиссары, мастера, производители работ на предприятиях, в структурных единицах и подразделениях; главные специалисты: главный бухгалтер, главный диспетчер, главный инженер, главный механик, главный металлург, главный сварщик, главный агроном, главный геолог, главный электрик, главный экономист,главный научный сотрудник, главный редактор; государственные инспекторы. К категории Р. относятся также заместители по названным выше должностям.