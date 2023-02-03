Определение термина "Рупия"

Рупия

I) денежная единица Индии, равная 100 пайсам. Использовалась с XVI в. в виде серебряной монеты, первые бумажные Р. были выпущены в 1861 г.;2)денеж-ная единица Индонезии, делится на 100 сен. Введена в 1950 г.