Определение термина "Рыночная капитализация"

Рыночная капитализация

1) стоимость ценной бумаги, установленная котировкой на фондовой бирже; 2) капитал, который необходимо предъявить на бирже в определенный момент времени для приобретения ценных бумаг. Различают капитализацию одной акции — стоимость этой акции по биржевому курсу — и капитализацию акционерной компании — произведение курсовой стоимости акций компании на число акций, составляющих ее акционерный капитал.