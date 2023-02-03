Определение термина "Сальдовый метод учета товарно-материальных ценностей"

Сальдовый метод учета товарно-материальных ценностей

метод учета товарно-материальных ценностей, основанный на количественном учете ценностей в карточках или книгах складского учета и ведении сальдовой книги, в которую ежемесячно заносятся остатки ценностей на начало месяца. Бухгалтерия при этом не ведет количественно-суммовой учет материалов по приходу и расходу и не составляет оборотные ведомости по всей номенклатуре товаров.