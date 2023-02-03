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Определение термина "Сберегательные банки"

Сберегательные банки -
разновидность кредитных учреждений, специализирующихся на привлечении денежных сбережений и временно свободных средств населения в виде сберегательных вкладов, по которым выплачиваются проценты. При этом использование привлеченных ресурсов регламентируется законодательством страны и направляется на обеспечение интересов вкладчиков. Они являются также учреждениями по обеспечению безналичных расчетов и кассового обслуживания населения, кредитования потребительских нужд граждан. С.Б. ведут счета по сберегательным книжкам, могут выдавать чековые книжки, предоставлять частные ссуды. Функционируют в форме сберегательных касс, ссудно-сберегательных ассоциаций, взаимно-сберегательных банков, кредитных союзов. С.Б. участвуют в размещении и реализации государственных ценных бумаг, в том числе в их покупке у владельцев за счет привлекаемых ресурсов. Они действуют в пределах конкретных территорий, под контролем местных органов власти и под их гарантии. С.Б. воздерживаются от вложения средств в рискованные кредитные операции. В России широкая сеть таких учреждений имеет тенденцию к укрупнению за счет объединения мелких банков и касс, превращению их в коммерческие банки универсального типа. В таком виде они являются центром сосредоточения денежных ресурсов и важнейшим средством накопления денежных масс государством, направляемых на решение важных народнохозяйственных задач. В большинстве государств мира С.Б. — это учреждения, в которых аккумулируется внутренняя задолженность населению, так называемый государственный долг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сберегательные банки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка