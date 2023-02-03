Определение термина "Счет движения краткосрочных капиталов"

Счет движения краткосрочных капиталов

термин, применяемый для того, чтобы отделить в платежном балансе капиталовложения, государственные расходы и поступления из-за границы от движений краткосрочного капитала или горячих денег; вместе со счетом текущих операций он составляет исходный платежный баланс страны.