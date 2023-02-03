Определение термина "Сертификат денежного рынка"

Популярные термины

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производс...

АНАЛИЗ

"(от греч. analysis — разложение) — метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит ...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере, меньшем контрольного. Такая компания может выступат...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

дочерняя компания, которая является подчиненной другой, материнской компании....

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...