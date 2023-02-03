Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Сфера услуг

Определение термина "Сфера услуг"

Сфера услуг -
совокупность отраслей экономики, предоставляющих услуги населению. К С.У. принято относить культуру, образование, здравоохранение, бытовое обслуживание.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

ДЕНЬГИ

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

ДЕНЬГИ

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...

КАПИТАЛ

(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Сфера услуг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка