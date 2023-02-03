Определение термина "Символические деньги"

Символические деньги

средства платежа, стоимость или покупательная способность которых в качестве денег намного превосходит издержки их производства или эффект их альтернативного использования не в качестве денег. Примером С.Д. являются разменные монеты, бумажные деньги. Стоимость их изготовления существенно ниже их стоимости как денежных знаков.