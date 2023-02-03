Определение термина "Синдикат"

Синдикат

(лат. sindicatus, sindicus — поверенный, представитель) — 1) объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, созданное в интересах организации коллективного сбыта такой продукции через единую торговую сеть. С. учреждает общее торговое товарищество, заключающее договор о продаже с каждым из членов С. С. также могут создаваться банками. Члены банковского С. приобретают ценные бумаги, выпускаемые любым участником группы; 2) группа инвестиционных дилеров, совместно гарантирующих покупку и размещение новых выпусков ценных бумаг, согласившаяся купить новый выпуск ценных бумаг для распространения между инвесторами.