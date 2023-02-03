Определение термина "Система хэлси"

Система хэлси

одна из применяемых на Западе систем сдельно-регрессивной оплаты труда рабочих на предприятии; названа по имени ее автора, американского инженера Ф. Хэлси. Предполагает два слагаемых заработной платы: гарантированный заработок на базе расценок и дополнительная оплата за сверхнормативную продукцию; характерна для ремонтных и других работ, часто меняющихся по содержанию.