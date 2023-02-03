Определение термина "Система национального счетоводства"

Система национального счетоводства

применяемая в развитых странах система национального учета, статистики в масштабе государства, основанная на обобщении и систематизации данных сплошных и выборочных обследований, статистической отчетности. В итоге обработки этой первичной информации составляется комплекс балансовых таблиц, показатели которых позволяют определить обобщающие макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики и динамику экономического роста.