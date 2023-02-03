Определение термина "Скользящая цена"

Скользящая цена

цена, устанавливаемая на изделия с длительным сроком изготовления и позволяющая учитывать изменения в издержках производства (изменение цен на материалы, топливо и т.п.) за весь период. В таких случаях цена не устанавливается твердо, а рассчитывается по принципу скольжения, то есть изменяется в соответствии с изменением величины расходов, издержек производства в течение всего периода времени изготовления продукции.