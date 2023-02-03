Определение термина "Скорость обращения денег"

Скорость обращения денег

показатель интенсивности движения денежных знаков при функционировании их в качестве средства обращения и средства платежа; выражается числом полных оборотов, циклов одноименной денежной единицы или продолжительностью одного оборота, исчисляемой на базе отношения оборота к остатку денег в обращении.