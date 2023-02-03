Определение термина "Сложные бухгалтерские проводки"

Сложные бухгалтерские проводки

операции, при которых записи производятся в дебет одного счета и в кредит нескольких счетов, или дебетуется несколько счетов, и кредитуется один счет. При любой проводке сумма, записанная по дебету одного счета, должна равняться сумме, записанной по кредиту другого счета.