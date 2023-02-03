Определение термина "Смешанное товарищество"

Смешанное товарищество

объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц, созданное на основании договора между ними для совместной хозяйственной деятельности. С.Т. включает действительных членов и членов-вкладчиков. Действительные члены С.Т. несут полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Члены-вкладчики несут ответственность по обязательствам товарищества в пределах вклада в имущество товарищества. С.Т. является юридическим лицом.