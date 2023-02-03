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Определение термина "Смета"

Смета -
документ по исчислению предстоящих расходов и доходов, отражающий бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств, используемых для финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений. Иногда составляются отдельные С. затрат на производство, строительство объектов. С. является простейшей формой финансового плана.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Смета: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка