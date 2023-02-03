Определение термина "Смета"

документ по исчислению предстоящих расходов и доходов, отражающий бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств, используемых для финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений. Иногда составляются отдельные С. затрат на производство, строительство объектов. С. является простейшей формой финансового плана.

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