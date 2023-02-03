Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Снежный ком

Определение термина "Снежный ком"

Снежный ком -
мошеннический способ продажи, состоящий в том, что товар продается покупателю только при условии размещения им последующих продаваемых товаров среди других потенциальных покупателей. К новым покупателям также предъявляется аналогичное требование, в результате чего возникает «пирамида» продаж, «снежный ком». Примером может служить распродажа автомобилей, холодильников, телевизоров, при которой каждый покупатель для приобретения товара по низкой цене должен привести еще несколько покупателей, каждый из которых в свою очередь должны привести еще несколько покупателей. Такая форма торговли приводит к возникновению геометрической прогрессии продаж, в результате чего первые покупатели приобретают товар, а последние покупатели вносят деньги, но не могут приобрести товар, так как они уже не способны привлечь еще четырех покупателей. Деньги последних становятся доходом организаторов «снежного кома».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

АКТИВЫ

(от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании ...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, фирм, проводимая по принятым п...

БИЗНЕС

(англ. business — дело, предпринимательство) — см. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО....

БИЗНЕС

(англ, business — дело, предпринимательство) — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственн...

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Снежный ком: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка