Определение термина "Снежный ком"

Снежный ком

мошеннический способ продажи, состоящий в том, что товар продается покупателю только при условии размещения им последующих продаваемых товаров среди других потенциальных покупателей. К новым покупателям также предъявляется аналогичное требование, в результате чего возникает «пирамида» продаж, «снежный ком». Примером может служить распродажа автомобилей, холодильников, телевизоров, при которой каждый покупатель для приобретения товара по низкой цене должен привести еще несколько покупателей, каждый из которых в свою очередь должны привести еще несколько покупателей. Такая форма торговли приводит к возникновению геометрической прогрессии продаж, в результате чего первые покупатели приобретают товар, а последние покупатели вносят деньги, но не могут приобрести товар, так как они уже не способны привлечь еще четырех покупателей. Деньги последних становятся доходом организаторов «снежного кома».