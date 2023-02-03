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Определение термина "Совокупная производительность факторов"

Совокупная производительность факторов -
показатель технологического и организационного уровня производства, представленный в виде объема производства в расчете на единицу затрат факторов производства. В этом случае факторы производства взвешиваются по их долям, вкладу в прирост объема продукта. Совокупная производительность может меняться по многим причинам, находиться под воздействием ряда факторов. В их число входят образование, квалификация работников, технология производства, его техническое обеспечение. В число влияющих факторов входит и государственное регулирование, которое, например, способно снизить производительность факторов путем увеличения доли затрат на охрану окружающей среды. В целом С.П.Ф. включает в себя все, что изменяет соотношение между измеряемым объемом производства и измеряемыми затратами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Совокупная производительность факторов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка