Определение термина "Совокупная производительность факторов"

Совокупная производительность факторов

показатель технологического и организационного уровня производства, представленный в виде объема производства в расчете на единицу затрат факторов производства. В этом случае факторы производства взвешиваются по их долям, вкладу в прирост объема продукта. Совокупная производительность может меняться по многим причинам, находиться под воздействием ряда факторов. В их число входят образование, квалификация работников, технология производства, его техническое обеспечение. В число влияющих факторов входит и государственное регулирование, которое, например, способно снизить производительность факторов путем увеличения доли затрат на охрану окружающей среды. В целом С.П.Ф. включает в себя все, что изменяет соотношение между измеряемым объемом производства и измеряемыми затратами.