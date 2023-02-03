Определение термина "Совокупный спрос"

Совокупный спрос

общий объем спроса на товары и услуги, определяемый как сумма спроса потребителя на потребительские товары, услуги предприятий, фирм, предпринимателей, а также на инвестиционные товары. С.С. зависит, прежде всего, от доходов населения и фирм. Обычно термин С.С. относится к стране в целом.