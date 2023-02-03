Определение термина "Специальная акция"

Специальная акция

акция, обладателем которой является государственная организация. Такая акция в течение определенного срока дает государственной организации широкие права, близкие к тем, которыми обладает владелец контрольного пакета акций. Используется для сохранения государственного контроля над приватизируемыми акционируемыми государственными предприятиями.