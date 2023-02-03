Определение термина "Специальное предложение цены"

Специальное предложение цены

метод заполнения приказа о покупке большого числа акций в операционном зале фондовой биржи; лицо, предлагающее цену, выплачивает специальную комиссию брокеру, выступающему от его имени, продавец комиссию не платит; специальное предложение делается по фиксированной цене, которая не может быть ниже цены, по которой производилась последняя продажа ценных бумаг, или их текущей рыночной цены в зависимости от того, какая из них выше и данный момент.