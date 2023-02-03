Определение термина "Спот"

Спот

(англ, spot — наличный, немедленно оплачиваемый) 1) вид сделки на наличные товары или финансовые инструменты, в том числе при биржевой торговле, предполагающей немедленную оплату. При валютной сделке на условиях спот передача валюты производится в течение одних суток. Разница во времени между поставкой и оплатой связана с необходимостью проведения банковских операций по расчетам. Величина валютного курса по операциям спот может отличаться от курса по другим сделкам; 2) цена, по которой производится продажа валюты или товара с немедленной или очень быстрой поставкой. Для сделки на условиях спот, связанной с валютой, ее поставка производится на второй рабочий день.