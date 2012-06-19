Определение термина "Справка о сумме распоряжений, не исполненных в срок на дату"
Очередь распоряжений – сумма исходящих платёжных документов по счёту, поступивших в банк на исполнение, но ещё не исполненных банком. Существуют два вида очереди распоряжений.
1. Очередь не исполненных в срок распоряжений – содержит сумму исходящих платёжных документов, не исполненных банком по одной или нескольким причинам:
- на счёте недостаточно денег;
- по счёту действуют ограничения госорганов, которые распространяются на исполнение платёжного документа;
- порядок исполнения платёжных документов определяется их приоритетом (очередность, календарность) по законодательству (855 ст. ГК РФ, 61 ст. ГК РФ).
2. Очередь ожидающих акцепта распоряжений – содержит сумму исходящих платёжных требований, для которых предусмотрено получение акцепта (разрешения) плательщика, и по которым банк ещё не получил такой акцепт.
При получении акцепта, если требование не может быть по какой–то причине исполнено, это требование помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений.
Справка об очереди ожидающих акцепта распоряжений на текущий момент доступна для заказа через обращение в банк.
Банк формирует справку об очереди распоряжений с учётом информации на начало дня, на который готовится справка.
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