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Определение термина "Справка о сумме распоряжений, не исполненных в срок на дату"

Справка о сумме распоряжений, не исполненных в срок на дату -
Старое название справки – справка о картотеке. Термин «картотека» является устаревшим (применялся в Положении Банка России от 19.06.2012 N 383–П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств», которое утратило силу). Сейчас, согласно Положению Банка России от 29.06.2021 N 762–П (ред. от 25.03.2022) «О правилах осуществления перевода денежных средств», используются понятие “очередь распоряжений”.
Очередь распоряжений – сумма исходящих платёжных документов по счёту, поступивших в банк на исполнение, но ещё не исполненных банком. Существуют два вида очереди распоряжений.
1. Очередь не исполненных в срок распоряжений – содержит сумму исходящих платёжных документов, не исполненных банком по одной или нескольким причинам:
- на счёте недостаточно денег;
- по счёту действуют ограничения госорганов, которые распространяются на исполнение платёжного документа;
- порядок исполнения платёжных документов определяется их приоритетом (очередность, календарность) по законодательству (855 ст. ГК РФ, 61 ст. ГК РФ).
2. Очередь ожидающих акцепта распоряжений – содержит сумму исходящих платёжных требований, для которых предусмотрено получение акцепта (разрешения) плательщика, и по которым банк ещё не получил такой акцепт.
При получении акцепта, если требование не может быть по какой–то причине исполнено, это требование помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений.
Справка об очереди ожидающих акцепта распоряжений на текущий момент доступна для заказа через обращение в банк.
Банк формирует справку об очереди распоряжений с учётом информации на начало дня, на который готовится справка.

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Что такое Справка о сумме распоряжений, не исполненных в срок на дату: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка