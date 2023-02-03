Определение термина "Спрэд"

Спрэд





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(англ, spread— общая разница) 1) разница между ценой, полученной эмитентом за выпущенные ценные бумаги, и ценой, уплаченной инвестором за эти ценные бумаги; равна сумме продажной скидки и комиссии за управление и размещение; 2) разница между курсом покупателя и курсом продавца; 3) одновременная покупка и продажа фьючерсных контрактов на один и тот же товар с разными сроками поставки; 4) одновременная покупка и продажа опционов одного типа по разным ценам или с разным периодом истечения срока; 5) размах колебаний цен.