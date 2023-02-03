Спрос

одно из фундаментальных понятий рыночной экономики, означающее подкрепленное денежной возможностью желание, намерение покупателей, потребителей приобрести данный товар. С. характеризуется его величиной, означающей количество товара, которое покупатель желает и способен приобрести по данной цене в данный период времени. Объем и структура С. зависят как от цен на товар, так и от других, неценовых факторов, таких, как мода, доходы потребителей, а также от цены на другие товары, в том числе на товары-заменители и на сопряженные, сопутствующие товары. Различают следующие виды С.: индивидуальный — С. одного лица, рыночный — С. на данном рынке и совокупный — С. на всех рынках данного товара или на все производимые и продаваемые товары.