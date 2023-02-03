Определение термина "Среднесписочная численность работников"

Среднесписочная численность работников

численность работников предприятия в среднем за определенный период. За месяц определяется путем суммирования списочного состава работников за каждый календарный день и деления полученного итога на число календарных дней месяца (численность в выходные и праздничные дни принимается по предшествующему рабочему дню). В отчетности по труду численность работников списочного состава приводится не только на определенную дату, но и в среднем за отчетный период (за месяц, квартал, с начала года, год). Численность на дату —показатель численности работников списочного состава предприятия на определенное число отчетного периода, например, на первое или последнее число месяца, включая принятых и исключая выбывших в этот день работников. Для определения численности работников предприятия, учреждения, организации за какой-либо период (месяц, квартал, с начала года, год) недостаточно принимать численность работников на дату, например, только на начало или на конец отчетного периода, так как в этих показателях не учитываются изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода. Для определения численности работников за отчетный период исчисляется. С.Ч.Р., которая используется для исчисления производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести, постоянства работников и других показателей. С.Ч.Р. за отчетный месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день отчетного месяца, т. е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности 2 работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням. Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежедневный учет численности работников списочного состава, которая должна уточняться на основании приказов (распоряжений) о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета использования рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность рабочих и служащих, явившихся и не явившихся на работу, по предприятию. При определении С.Ч.Р. следует иметь в виду, что некоторые работники списочного состава не включаются в среднесписочную численность. К таким работникам относятся: женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также находящиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома; женщины, находящиеся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; работники, командированные на вывозку зерна и других сельскохозяйственных продуктов, на уборку урожая, за которыми в соответствии с постановлением Правительства по месту их основной работы сохраняется 75% среднего заработка взамен суточных и квартирных (водители автомобилей, рабочие по ремонту, механики, начальники автоколонн, диспетчеры автомобильных хозяйств, трактористы—машинисты и другие механизаторы); работники, командированные для выполнения строительных, монтажных и наладочных работ, которым выплачивается надбавка к заработной плате взамен суточных и квартирных в размере 50 - 75% тарифной ставки (должностного оклада) по месту их основной работы в соответствии с постановлением Правительства; работники, обучающиеся на последних курсах вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведений, находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также работники, поступающие в высшие или средние специальные учебные заведения, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов; студенты высших учебных заведений, учащиеся средних специальных учебных заведений, а также учащиеся средних профессионально-технических учебных заведений, проходящие производственную практику на предприятии и зачисленные на рабочие места или должности: инвалиды Великой Отечественной войны, работающие на предприятиях. При определении среднесписочной численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, включая работников, принятых на половину ставки (оклада) в соответствии со штатным расписанием, учитываются пропорционально фактически отработанному времени в следующем порядке. Определяется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками. Для этого общее число отработанных человеко-часов в отчетном месяце делится на продолжительность рабочего дня (исходя из продолжительности рабочей недели 41 час)— 8,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 6,83 часа (при шестидневной рабочей неделе). Затем определяется С.Ч.Р.: число отработанных человеко-дней делится на число рабочих дней по календарю в отчетном месяце. В С.Ч.Р. включается условная численность надомников, исчисленная путем деления фактически начисленного им за месяц фонда заработной платы, включая премии из фонда материального поощрения, на среднемесячную заработную плату одного рабочего основной деятельности за отчетный месяц. Если работники не состоят в списочном составе работников предприятия: лица, привлеченные для работы по специальным договорам с государственными организациями (на предоставление рабочей силы); больные хроническим алкоголизмом, помещенные на лечение в наркологические отделения психиатрических (психоневрологических)учреждений и привлекаемые с лечебной целью к труду на предприятия, - то в среднесписочной численности учитывается условная численность этих работников, исчисленная путем деления фактически начисленного за месяц фонда заработной платы этих лиц, включая премии из фонда материального поощрения, на среднемесячную заработную плату одного рабочего основной или неосновной деятельности. С.Ч.Р. на предприятиях, работавших неполный месяц (например, на предприятиях, вновь введенных в эксплуатацию, ликвидированных, имеющих сезонный характер производства и т. п.), определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы предприятия в отчетном месяце, включая, выходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце. С.Ч.Р. за квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления полученной суммы на три. С.Ч.Р. за период с начала года по отчетный месяц включительно определяется путем суммирования С.Ч.Р. за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц включительно, и деления полученной суммы на число месяцев работы предприятия за период с начала года, т. е. соответственно на 2, 3, 4 и т.д. С.Ч.Р. за год определяется путем суммирования С.Ч.Р. за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12. Если предприятие работало неполный год (сезонный характер работы или введено в эксплуатацию после января и т.п.), то С.Ч.Р. за год определяется также путем суммирования С.Ч.Р. за все месяцы работы предприятия и деления полученной суммы на 12.