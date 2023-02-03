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Определение термина "Среднесрочный период"

Среднесрочный период -
в экономике это период продолжительностью свыше одного года и до 5-7 лет. Понятие среднесрочный принято относить к прогнозам, планам, срокам, на которые предоставляется кредит (среднесрочный кредит).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Среднесрочный период: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка