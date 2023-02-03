Определение термина "Средний заработок"

Средний заработок

средняя сумма оплаты труда работника за определенный период времени, используемая при расчетах премий, оплачиваемых отпусков, а также в других предусмотренных законодательством случаях. Для исчисления С.З. расчетным периодом являются три месяца, предшествующие событию, с которым связана соответствующая выплата. Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработной платы за расчетный период на количество рабочих дней в этом периоде по шестидневной рабочей неделе независимо от графика работы. При неполной занятости С.З. в расчетном периоде определяется исходя из фактически отработанного времени. В случае, когда в расчетном периоде не окажется ни одного целого месяца, оплата производится исходя из среднего дневного заработка. Работникам, которые не имели в расчетном периоде заработка, С.З. определяется из тарифных ставок или окладов, установленных в период последних трех месяцев, когда они получали заработную плату, с последующей их корректировкой на величину повышения тарифных ставок или окладов. Во всех случаях С.З., причитающийся работнику, отработавшему полностью определенную за этот период норму рабочего времени, не может быть менее установленного законодательством на день выплаты минимального размера оплаты труда. В случае повышения в расчетном периоде тарифных ставок или окладов по отрасли или предприятию С.З. за предшествующий изменению отрезок времени корректируется на величину этого повышения. Премии и другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, включаются по времени фактического получения, а годовые премии и вознаграждение за выслугу лет - в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода. При исчислении С.З. для оплаты ежегодных отпусков из расчетного периода (три месяца) исключается время, в течение которого работники находились в отпусках без сохранения заработной платы. При сохранении С.З. на длительный период он корректируется на величину повышения тарифных ставок или окладов по той профессии или должности, которую занимает работник. В С.З. не включаются денежные выплаты, на которые не начисляются страховые взносы: 1) компенсация за неиспользованный отпуск; 2) выходное пособие при увольнении; 3) различные виды денежных пособий, выдаваемых в качестве материальной помощи; 4) компенсационные выплаты (суточные по командировкам и выплаты взамен суточных); 5) дотации на обеды, стоимость путевок на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха за счет фонда социального развития (фонда потребления); 6) возмещение расходов по проезду, провозу имущества и найму помещения при переводе либо переезде на работу в другую местность; 7) заработная плата за дни работы без вознаграждения за труд, перечисляемая в соответствующий бюджет или благотворительные фонды; 8) поощрительные выплаты (включая премии) в связи с юбилейными датами, за активную работу и в других аналогичных случаях, производимые за счет фонда оплаты труда; 9) денежные награды, присуждаемые за призовые места на конкурсах, и т. п.; 10) стипендии, выплачиваемые предприятиями учащимся (аспирантам), направленным на обучение с отрывом от производства; 11) пособия, выплачиваемые за счет предприятия молодым специалистам за время отпуска после окончания высшего или среднего специального учебного заведения. При исчислении отпуска в календарных днях средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработной платы за расчетный период на количество календарных дней в этом периоде, исключая праздничные дни, установленные законодательством.