Определение термина "Средняя величина"

обобщающий показатель, выражающий типичные размеры количественно варьирующихся признаков качественно однородных явлений. С.В. характеризует общий уровень этого признака, отнесенный к единице этой совокупности. Наиболее часто применяются средняя агрегатная, средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая величины.

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