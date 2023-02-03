Определение термина "Средняя численность компании"

Средняя численность компании

это среднее количество сотрудников, которые работают в компании за определённый период времени, обычно за месяц или год. Этот показатель учитывает всех работников, штатных и внештатных, и помогает оценить размер и масштаб бизнеса. Средняя численность важна для анализа производительности, планирования ресурсов, выполнения административных и налоговых требований.