Определение термина "Срок страхования"

время действия договора страхования. С.С. начинается с момента оплаты страховой премии, прекращается по истечении срока, на который был заключен договор, при наступлении страхового случая или при неоплате страхователем страховой премии.

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