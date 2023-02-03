Определение термина "Ссудно-сберегательные ассоциации"

Ссудно-сберегательные ассоциации

разновидность кредитных учреждений, занимающихся аккумуляцией сбережений населения и долгосрочным кредитованием покупки и строительства жилых домов. Такие ассоциации появились в США в 1831 г. по образцу английских строительных обществ и впоследствии получили широкое распространение.