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Определение термина "Стабильность цен"

Стабильность цен -
ситуация на рынке, при которой темпы инфляции настолько низки, что не оказывают серьезного воздействия на принятие экономических решений. С.Ц. является одной из основных макроэкономических целей

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Стабильность цен: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка