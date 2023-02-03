Определение термина "Стейкхолдер"

Стейкхолдер

это человек, группа или организация, заинтересованная в деятельности и успехе компании. К стейкхолдерам относятся сотрудники, клиенты, поставщики, инвесторы, местные сообщества и правительство. Их интересы могут быть финансовыми, социальными или экологическими, и они могут влиять на компанию или быть под её влиянием.