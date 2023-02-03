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Определение термина "Статистическое расхождение"

Статистическое расхождение -
разница между национальным доходом и ЧНП за вычетом косвенных налогов на бизнес. С.Р. возникает в результате использования при подсчете национального дохода и национального продукта разного времени. Сначала рассчитывается национальный доход, а ЧНП рассчитывается позже, когда будут выплачены налоги. Поскольку цены за это время изменяются, то между этими двумя показателями возникает разница.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Статистическое расхождение: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка