Определение термина "Статистическое расхождение"

Статистическое расхождение

разница между национальным доходом и ЧНП за вычетом косвенных налогов на бизнес. С.Р. возникает в результате использования при подсчете национального дохода и национального продукта разного времени. Сначала рассчитывается национальный доход, а ЧНП рассчитывается позже, когда будут выплачены налоги. Поскольку цены за это время изменяются, то между этими двумя показателями возникает разница.