Определение термина "Стоимость кредита"

Стоимость кредита

средства, которые заемщик уплачивает кредитору за пользование кредитом. Главными составляющими стоимости кредита являются процентная ставка, комиссии, сборы, страховая премия. К основным элементам стоимости кредита обычно относят те, которые выплачиваются непосредственно кредитору, а к дополнительным — поступающие третьим лицам. В цену займа могут включаться скрытые элементы стоимости кредита, компенсирующие для кредиторов уменьшение номинального размера процентной ставки.