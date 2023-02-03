Определение термина "Сторно"

1) способ исправления ошибок в бухгалтерском учете путем составления дополнительной бухгалтерской проводки отрицательными числами. Ошибочно внесенную операцию записывают красными чернилами; 2) показатель, характеризующий страховой портфель действующих договоров долгосрочного страхования на отчетную дату.

Популярные термины

ЭКОНОМИЯ

бережливое ведение хозяйства, в основе которого лежит уменьшение издержек, расходов, затрат экономических ресурсов. Э. д...

СЧЕТА ЛОРО

1) счета, которые открываются банком своим банкам—корреспондентам и на которые вносятся все суммы, получаемые или выдава...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в процессе прои...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения госуд...