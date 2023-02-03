Определение термина "Субсидиарная ответственность"

Субсидиарная ответственность

(от лат. subsidiaries — резервный, вспомогательный) 1) дополнительная ответственность, возлагаемая на отдельных членов группы, несущих солидарную ответственность, в условиях, когда основной ответчик не способен оплатить долг; 2) право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести