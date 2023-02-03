Определение термина "Свидетельство"

Свидетельство

1) документ, подтверждающий какой-либо факт; 2) титул, подтверждающий право владения частью капитала фирмы. Различают следующие виды С.: закладное — документ о залоге должником имущества, дающий кредитору право продажи заложенного имущества в случае неуплаты долгов в срок; о вкладах -банковский сертификат, подтверждающий факт сделанного клиентом вклада и определяющий условия дальнейших поступлений, снятия с данного счета, а также оплаты процентов; о происхождении товара — документ, подтверждающий страну происхождения товара, выдаваемый таможенными властями государства; паевое — документ, подтверждающий внесение пая, такое С. не

является ценной бумагой и не может быть передан другому лицу; страховое — временный страховой документ, выдаваемый страховщиком при заключении договора страхования до момента выдачи полиса, иногда может являться окончательным документом о заключении страхового договора.