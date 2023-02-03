Определение термина "Свитч"

Свитч

(англ, switch — переключение) 1) ликвидация ранее принятых обязательств по одним ценным бумагам или валютам и заключение сделок по другим; 2) переуступка третьей стороне остатка на клиринговом или другом двустороннем счете по курсу со скидкой против официального; 3) операции по использованию блокированного счета; 4) перенос срока поставки товаров посредством замены существующего контракта на новый.